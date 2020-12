Tre rapine in due mesi: arrestati due di Casal di Principe (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A bordo di un’auto di grossa cilindrata e con il volto coperto dai passamontagna hanno seminato il terrore nell’hinterland napoletano. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli nord, i carabinieri di Napoli Poggioreale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di due persone di 35 e 22 anni, residenti a Casal di Principe per rapina. Le attività investigative, supportate dalle immagini di videosorveglianza e riscontrate anche da elementi forniti da persone informate sui fatti, hanno consentito di ricostruire un grave quadro indiziario nei confronti degli indagati che, secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal Gip, si sono resi responsabili, tra i mesi di febbraio e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A bordo di un’auto di grossa cilindrata e con il volto coperto dai passamontagna hanno seminato il terrore nell’hinterland napoletano. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli nord, i carabinieri di Napoli Poggioreale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di due persone di 35 e 22 anni, residenti adiper rapina. Le attività investigative, supportate dalle immagini di videosorveglianza e riscontrate anche da elementi forniti da persone informate sui fatti, hanno consentito di ricostruire un grave quadro indiziario nei confronti degli indagati che, secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal Gip, si sono resi responsabili, tra idi febbraio e ...

