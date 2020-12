Superbike, Chaz Davies resta in Ducati e correrà nel 2021 con il Team Go Eleven (Di lunedì 30 novembre 2020) Chaz Davies, dopo alcune settimane molto intense in cui è stato al centro di molte voci di mercato, ha deciso di correre anche nel 2021 in Superbike. Il 33enne gallese ha infatti trovato un accordo con il Team Go Eleven per disputare il Mondiale Superbike 2021 in sella alla Ducati Panigale V4R. Dopo sette stagioni consecutivi nel Team ufficiale, Davies resta quindi in Ducati passando ad una squadra satellite che ha comunque dimostrato di poter competere ad alti livelli durante il 2020 alla luce dei tre podi ottenuti da Michael Ruben Rinaldi (l’azzurro prenderà di fatto il posto del britannico in Aruba). “Sono molto contento di unire le forze con il ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020), dopo alcune settimane molto intense in cui è stato al centro di molte voci di mercato, ha deciso di correre anche nelin. Il 33enne gallese ha infatti trovato un accordo con ilGoper disputare il Mondialein sella allaPanigale V4R. Dopo sette stagioni consecutivi nelufficiale,quindi inpassando ad una squadra satellite che ha comunque dimostrato di poter competere ad alti livelli durante il 2020 alla luce dei tre podi ottenuti da Michael Ruben Rinaldi (l’azzurro prenderà di fatto il posto del britannico in Aruba). “Sono molto contento di unire le forze con il ...

