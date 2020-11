Silvio Berlusconi, è appena arrivato l’annuncio: la brutta notizia poco fa (Di lunedì 30 novembre 2020) Negli “ultimi giorni” le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato a settembre per il Covid e poi guarito, hanno avuto “un’ulteriore forma di ingravescenza”, cioè di peggioramento, rispetto ad “un iter di miglioramento” che si era avuto “in precedenza” e per questo i medici che lo seguono gli hanno consigliato “riposo assoluto domiciliare, di non muoversi e di non svolgere attività”. Lo ha spiegato, producendo documenti medici, il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, nell’udienza nell’aula della Fiera di Milano del processo ‘Ruby ter’, senza chiedere comunque un rinvio per legittimo impedimento. L’ex presidente, come spiegato, ha avuto degli episodi di “fibrillazione atriale”. (Continua..) Il legale ha depositato ai giudici della settima penale, presidente del collegio Marco Tremolada, una serie di documenti medici nel quale, ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 30 novembre 2020) Negli “ultimi giorni” le condizioni di salute di, ricoverato a settembre per il Covid e poi guarito, hanno avuto “un’ulteriore forma di ingravescenza”, cioè di peggioramento, rispetto ad “un iter di miglioramento” che si era avuto “in precedenza” e per questo i medici che lo seguono gli hanno consigliato “riposo assoluto domiciliare, di non muoversi e di non svolgere attività”. Lo ha spiegato, producendo documenti medici, il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, nell’udienza nell’aula della Fiera di Milano del processo ‘Ruby ter’, senza chiedere comunque un rinvio per legittimo impedimento. L’ex presidente, come spiegato, ha avuto degli episodi di “fibrillazione atriale”. (Continua..) Il legale ha depositato ai giudici della settima penale, presidente del collegio Marco Tremolada, una serie di documenti medici nel quale, ...

ManlioDS : In #Italia viviamo un surreale sovvertimento della realtà dove una persona onesta come Nicola #Morra viene racconta… - forza_italia : 'Bisogna parlare parlare delle cose da fare, delle cose concrete. Come si fa a perdere tempo nel teatrino della pol… - zazoomblog : Silvio Berlusconi è appena arrivato l’annuncio: la brutta notizia poco fa - #Silvio #Berlusconi #appena #arrivato - Notiziedi_it : «Ruby ter», Silvio Berlusconi non si presenta in Aula: «Salute peggiorata dopo guarigione dal Covid, riposo assolut… - 1970Adrien : Silvio Berlusconi, condizioni peggiorate, i medici: «Deve stare a casa» -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi HTTP/1.1 Server Too Busy