Riaprono i negozi, allarme assembramenti. Zampa: “In arrivo restrizioni severe” (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov – Le regioni rosse tornano arancioni, Riaprono i negozi, ed è subito allarme assembramenti. Il primo a stracciarsi le vesti è il governatore del Piemonte, servendo l’assist perfetto al governo giallofucsia, che promette (ancora) restrizioni. “E’ inevitabile che quando si Riaprono attività commerciali ci sia la voglia di tornare in giro, è naturale la reazione ma quello che non può essere naturale è non rispettare le regole“, commenta il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a Rainews24, puntando il dito contro le code davanti ai negozi a Milano e Torino (ma anche a Roma). assembramenti fuori i negozi, Zampa: “In arrivo restrizioni” “Dicembre deve servire a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov – Le regioni rosse tornano arancioni,, ed è subito. Il primo a stracciarsi le vesti è il governatore del Piemonte, servendo l’assist perfetto al governo giallofucsia, che promette (ancora). “E’ inevitabile che quando siattività commerciali ci sia la voglia di tornare in giro, è naturale la reazione ma quello che non può essere naturale è non rispettare le regole“, commenta il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a Rainews24, puntando il dito contro le code davanti aia Milano e Torino (ma anche a Roma).fuori i: “In” “Dicembre deve servire a ...

