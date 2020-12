MES, accordo all’Eurogruppo sulla riforma e su backstop banche (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Approvata dall’Eurogruppo dei ministri delle Finanze la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). “Abbiamo raggiunto un accordo sulla riforma e a gennaio firmeremo il trattato per lanciare le operazioni di ratifica a livello nazionale”, ha annunciato il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe. L’accordo raggiunto prevede anche il paracadute per il fondo salva-banche comune (SRF). Il cosiddetto “backstop” porterà alla creazione di una rete di sicurezza finanziata dal Mes per il fondo di risoluzione unico delle banche. Grazie all’ok dell’Eurogruppo – rende noto il ministro tedesco Olaf Scholz, presidente di turno dell’Ecofin – la rete di sicurezza sarà in vigore due anni prima rispetto al previsto, cioè dal ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Approvata ddei ministri delle Finanze ladel Meccanismo europeo di stabilità (Mes). “Abbiamo raggiunto une a gennaio firmeremo il trattato per lanciare le operazioni di ratifica a livello nazionale”, ha annunciato il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe. L’raggiunto prevede anche il paracadute per il fondo salva-comune (SRF). Il cosiddetto “” porterà alla creazione di una rete di sicurezza finanziata dal Mes per il fondo di risoluzione unico delle. Grazie all’ok dell’Eurogruppo – rende noto il ministro tedesco Olaf Scholz, presidente di turno dell’Ecofin – la rete di sicurezza sarà in vigore due anni prima rispetto al previsto, cioè dal ...

