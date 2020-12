Maradona, le lacrime di Dalma: la figlia del Pibe crolla alla Bombonera (Di lunedì 30 novembre 2020) Come un segno del destino, nella notte italiana ad andare in scena è stata la più classica delle sfide: Boca Juniors-Newell's è la partita di Diego Armando... Leggi su ilmattino (Di lunedì 30 novembre 2020) Come un segno del destino, nella notte italiana ad andare in scena è stata la più classica delle sfide: Boca Juniors-Newell's è la partita di Diego Armando...

annatrieste : Stavo preparando una cosa in cucina. A casa mia, a Barra. Dalla finestra socchiusa arriva un urlo 'Tonì è muort Mar… - Agenzia_Ansa : Choc e lacrime a #Napoli: '#Maradona per sempre nel cuore' #ANSA - vitaindiretta : Diego Armando #Maradona è morto, il calcio è in lacrime #LaVitaInDiretta - magicaGrmente22 : Maradona, medico in lacrime si difende: 'Paziente ingestibile'. VIDEO - Radio24_news : La dedica di @Lor_Insiggne, le #lacrime, il #minutodisilenzio, gli #applausi, gli #striscioni, la divisa di gioco s… -