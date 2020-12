Maglione: “Per Mastella Benevento è un ripiego, sogna il Parlamento” (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti “Oggi il sindaco di Benevento ha dichiarato che il suo obiettivo è ‘molto più grande’ – cito testualmente – delle semplici elezioni amministrative, dicendo – e anche qui cito testualmente – di voler ‘approdare al Parlamento’. Mettendo nei fatti, nero su bianco, quello che era già sotto gli occhi tutti: essere il sindaco di Benevento è solo un ripiego, i suoi progetti sono ben altri”. Così in una nota stampa Pasquale Maglione, deputato del Movimento 5 Stelle. Le sue dichiarazioni non ci stupiscono, Mastella per tutta la sua carriera politica non ha fatto altro che rincorrere posizioni di riguardo senza che mai, il suo ruolo, abbia inciso sul miglioramento della vita dei cittadini che rappresenta. Non ha mai avuto un progetto politico e una prospettiva di rilancio per il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti “Oggi il sindaco diha dichiarato che il suo obiettivo è ‘molto più grande’ – cito testualmente – delle semplici elezioni amministrative, dicendo – e anche qui cito testualmente – di voler ‘approdare al Parlamento’. Mettendo nei fatti, nero su bianco, quello che era già sotto gli occhi tutti: essere il sindaco diè solo un, i suoi progetti sono ben altri”. Così in una nota stampa Pasquale, deputato del Movimento 5 Stelle. Le sue dichiarazioni non ci stupiscono,per tutta la sua carriera politica non ha fatto altro che rincorrere posizioni di riguardo senza che mai, il suo ruolo, abbia inciso sul miglioramento della vita dei cittadini che rappresenta. Non ha mai avuto un progetto politico e una prospettiva di rilancio per il ...

repubblica : Elodie disegna un maglione per Save the Children: 'Impariamo dai bambini' - MicheleSolari70 : RT @FrancescoCoccoT: Spranghi i negozi per un mese; poi ti sorprendi se, quando riapri e la gente può finalmente comprarsi un paio di scarp… - suxadore : qui per dirvi che con questo maglione mi sembro una fava - giovygio021d_e : RT @LiuzzoSara: prendiamoci un minuto per ammirare la bellezza di Kerem con questo maglione.?? #SenCalKapimi • @KeremBursin - zazoomblog : Maglione: “Per Mastella Benevento è un ripiego sogna il Parlamento” - #Maglione: #Mastella #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Maglione “Per HTTP/1.1 Server Too Busy