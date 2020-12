Istat, prezzi in calo a novembre per il settimo mese di fila, ma il “carrello della spesa” registra aumenti dell’1,5% (Di lunedì 30 novembre 2020) In Italia permane uno stato di blanda deflazione. In novembre, per il settimo mese consecutivo i prezzi sono scesi rispetto al mese precedente (- 0,1%) e nei confronti dello stesso mese del 2019 (- 0,2%). I consumatori se ne accorgono poco niente, perché invece il cosiddetto “carello della spesa”, cresce. Secondo le stime preliminari dell’Istat questo sotto indice, che include i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, registra un +1,5%. A scendere sono, di nuovo, soprattutto i beni energetici (e quindi anche il costo dei trasporti), spinti al ribasso dalle basse quotazioni del petrolio. I beni energetici, sottolinea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) In Italia permane uno stato di blanda deflazione. In, per ilconsecutivo isono scesi rispetto alprecedente (- 0,1%) e nei confronti dello stessodel 2019 (- 0,2%). I consumatori se ne accorgono poco niente, perché invece il cosiddetto “carello, cresce. Secondo le stime preliminari dell’questo sotto indice, che include idei beni alimentari, per la curacasa epersona,un +1,5%. A scendere sono, di nuovo, soprattutto i beni energetici (e quindi anche il costo dei trasporti), spinti al ribasso dalle basse quotazioni del petrolio. I beni energetici, sottolinea ...

