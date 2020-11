Di Maio "l'Italia deve correre, rimpasto di governo è fantascienza" (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) " "Leggo 'appassionantì retroscena su fantomatici rimpasti. Giochi di poltrone e incarichi che non interessano al sottoscritto e non appassionano per niente il MoVimento 5 Stelle. Dovremmo essere tutti ... Leggi su padovanews (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) " "Leggo 'appassionantì retroscena su fantomatici rimpasti. Giochi di poltrone e incarichi che non interessano al sottoscritto e non appassionano per niente il MoVimento 5 Stelle. Dovremmo essere tutti ...

FratellidItalia : Manovra, Meloni: Su 7 mila emendamenti 3 mila arrivano dai partiti di Conte, Gualtieri, Di Maio e Speranza. Se non… - Agenzia_Ansa : 'L'Italia deve correre, rimpasto è fantascienza', lo dice il ministro degli Esteri @luigidimaio .'Pensiamo a come… - sentonyiwobi : Di Maio si ricordi che è il Ministro degli #Esteri dell'Italia e lavori per collocare nel posto dove merita il nost… - Paolo91568292 : RT @assurdistan: In Italia il problema non sono le tasse. È che c’è sempre un Di Maio che le spende. - princigallomich : Di Maio “l’Italia deve correre, rimpasto di governo è fantascienza” -