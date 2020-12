Daniela Rosati dalla D’Urso racconta quando ero incinta il mio compagno mi ha preso a calci

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 30 novembre 2020)ospite a “Domenica Live” con Barbaraha fatto un racconto molto doloroso che riguarda la sua vita privata e per la prima voltale violenze che ha subito anni fa dal suodell’epoca.ora vive da suora laica, vicino Stoccolma. «Avevo ventidue anni, il mio fidanzato, un giorno, voleva andare in barca con degli amici. Io ero, non mi sentivo bene, non volevo andare. Forse aveva bevuto. Ho scoperto solo dopo che aveva un problema, lo avevo visto sempre bere solo acqua», ricorda. «Lui è impazzito. Mi ha gettata in terra e mi ha dato uno in pancia. Sono svenuta, mi sono ripresa all’imbrunire. Ero immersa nel sangue, ho perso il bambino. Lui intanto era andato in barca. Io ho pulito tutto, non volevo ...