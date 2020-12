Charlotte Casiraghi | look da pop star | “Somigli a Justin Bieber”

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 30 novembre 2020)è solita mostrarsi in pubblico concasual, ma sempre classici. In un’occasione, però, la figlia di Carolina di Monaco ha osato con unda…pope la somiglianza conBieber non è passata inosservata. Ispiratrice ed icona della maison Gucci,è stata, in più di un’occasione, scelta come L'articolo proviene da www.meteoweek.com.