Aism Giovani | un blog per gridare al mondo che la vita continua anche con la sclerosi multipla

(Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – Adele Ravagnani ha 24 anni, tutta la vita davanti anche se con una diagnosi di sclerosi multipla, ed è una dei blogger di punta dell’Aism, riunita in queste ore in un convegno nazionale per parlare soprattutto ai giovani della vita e del futuro oltre la malattia.