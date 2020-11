Rudy Zerbi e la strana maglietta: è a favore della cannabis? (Di domenica 29 novembre 2020) L’uomo dello spettacolo Rudy Zerbi si presenta con una maglietta che impressiona tutti e fa intendere che lui sia favorevole alla cannabis. Rudy Zerbi (instagram)Rudy Zerbi con una foto su Instagram divide il pubblico sul significato che egli stesso voglia attribuirgli. Si ragiona infatti sulla sua idea su quanto pensi della cannabis e del suo uso in Italia. Leggi anche —> Belen Rodriguez nell’ombra: tira fuori tutta se stessa Leggi anche —> Fabrizio Corona non trova pace e torna su Belen Rodriguez Ecco quindi che divide e soprattutto fa ragionare su un argomento molto particolare. Soprattutto in Italia dove resta un tabù e non sembra essere al momento possibile aprire realmente ... Leggi su kronic (Di domenica 29 novembre 2020) L’uomo dello spettacolosi presenta con unache impressiona tutti e fa intendere che lui siavole alla(instagram)con una foto su Instagram divide il pubblico sul significato che egli stesso voglia attribuirgli. Si ragiona infatti sulla sua idea su quanto pensie del suo uso in Italia. Leggi anche —> Belen Rodriguez nell’ombra: tira fuori tutta se stessa Leggi anche —> Fabrizio Corona non trova pace e torna su Belen Rodriguez Ecco quindi che divide e soprattutto fa ragionare su un argomento molto particolare. Soprattutto in Italia dove resta un tabù e non sembra essere al momento possibile aprire realmente ...

