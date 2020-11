"Quella è una tragedia enorme". Ficarra e Picone, battuta sull'alluvione in Sardegna: si scatena il finimondo (Di domenica 29 novembre 2020) E questa volta, nel mirino, ci finisce Striscia la Notizia. Un piccolo paradosso per il tg satirico, che nel mirino, senza fare mai sconti, ci mette un po' tutti. Tutta colpa di una battuta di Ficarra e Picone nel corso della puntata trasmessa su Canale 5 sabato 28 novembre. Una freddura sul Grande Fratello Vip che ha creato un piccolo caso. Dunque, la battuta incriminata. Apre le danze è Picone: "Stasera voglio dare dei numeri che non conoscevo. Pensate che in Italia, in dieci anni, ci sono stati quasi mille fenomeni meteorologici estremi che hanno flagellato il paese", il riferimento era all'alluvione in Sardegna, che ha causato morti, dispersi e moltissimi danni. Ma la polemica la apre la risposta di Ficone: "Vabbè, se poi ci aggiungete anche il Grande Fratello ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) E questa volta, nel mirino, ci finisce Striscia la Notizia. Un piccolo paradosso per il tg satirico, che nel mirino, senza fare mai sconti, ci mette un po' tutti. Tutta colpa di unadinel corso della puntata trasmessa su Canale 5 sabato 28 novembre. Una freddura sul Grande Fratello Vip che ha creato un piccolo caso. Dunque, laincriminata. Apre le danze è: "Stasera voglio dare dei numeri che non conoscevo. Pensate che in Italia, in dieci anni, ci sono stati quasi mille fenomeni meteorologici estremi che hanno flagellato il paese", il riferimento era all'in, che ha causato morti, dispersi e moltissimi danni. Ma la polemica la apre la risposta di Ficone: "Vabbè, se poi ci aggiungete anche il Grande Fratello ...

La scuola primaria è probabilmente quella che rischia di più. Il tempo pieno infatti può essere da 24 – 30 – 40 ore (su cinque giorni settimanali), ma i problemi sono più di uno: a partire dai docenti ...

Allarme per diga nel nuorese. Borelli: "Caduti oltre 600 millimetri di pioggia in sei ore, situazione eccezionale". Solinas: "Burocrazia frena sicurezza" ...

La scuola primaria è probabilmente quella che rischia di più. Il tempo pieno infatti può essere da 24 – 30 – 40 ore (su cinque giorni settimanali), ma i problemi sono più di uno: a partire dai docenti ...