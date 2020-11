Nuova maglia per l’SSC Napoli in omaggio a Diego Armando Maradona (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La SSC Napoli, insieme a Kappa, ha annunciato che questa sera gli azzurri scenderanno in campo con una Nuova maglia dedicata al fuoriclasse Diego Armando Maradona. “Un anno fa, con Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia che ricordasse Diego Maradona, la sua Argentina e il suo legame con i napoletani. Speravamo che Diego potesse vederla, indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già concordata per la nona giornata, Napoli–Roma. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente”. SSC Napoli & Kappa ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La SSC, insieme a Kappa, ha annunciato che questa sera gli azzurri scenderanno in campo con unadedicata al fuoriclasse. “Un anno fa, con Kappa, abbiamo pensato di disegnare una specialeche ricordasse, la sua Argentina e il suo legame con i napoletani. Speravamo chepotesse vederla, indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già concordata per la nona giornata,–Roma. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente”. SSC& Kappa ...

