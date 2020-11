Napoli-Roma: “Stasera non lo avevamo”, Fonseca trova il problema (Di lunedì 30 novembre 2020) Paulo Fonseca ha parlato dopo la gara Napoli-Roma che ha visto i giallorossi soccombere: il tecnico portoghese trova il problema “Ci è mancato il coraggio”: Paulo Fonseca individua subito il problema della Roma nella gara contro il Napoli. Reduce da una splendida serie di risultati positivi, la squadra giallorossa è apparsa in grande difficoltà e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 30 novembre 2020) Pauloha parlato dopo la garache ha visto i giallorossi soccombere: il tecnico portogheseil“Ci è mancato il coraggio”: Pauloindividua subito ildellanella gara contro il. Reduce da una splendida serie di risultati positivi, la squadra giallorossa è apparsa in grande difficoltà e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

angelomangiante : Lo dico sottovoce. È una mia speranza, nulla più. Bruno Conti in ginocchio da Maradona ci ricorda il rispetto tra… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliRoma ?? - pisto_gol : Nap-Rom 4:0 Nello stadio Maradona,con la maglia dell’Argentina, il Napoli domina una Roma in difficoltà : segna Ins… - OneJeanFranco : RT @angelomangiante: Lo dico sottovoce. È una mia speranza, nulla più. Bruno Conti in ginocchio da Maradona ci ricorda il rispetto tra que… - ovospat__ : RT @AscioneMauri: Il Napoli oggi perde di nuovo..la roma è troppo in forma.... -