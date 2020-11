Milan | i convocati di Pioli per la Fiorentina

(Di domenica 29 novembre 2020) In vista del match di questo pomeriggio contro la, il tecnico delStefanoha diramato l’elenco dei. Out Ibrahimovic e Leao e anche Bennacer. PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu. DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli. CENTROCAMPISTI: Calhanoglu, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI: Colombo, Maldini, Rebic. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

