Lazio Udinese | i convocati di Inzaghi | torna Milinkovic-Savic | out Muriqi

(Di domenica 29 novembre 2020) Simoneha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di quest’oggi alle 12.30 contro l’Simoneha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di quest’oggi alle 12.30 contro l’. L’elenco completo: Portieri: Furlanetto, Reina, Strakosha; Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Fares, Escalante, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic,, Parolo, A. Pereira; Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile. #?? Sono 2??3?? i calciatori biancocelestida mister #per la sfida#CMonEagles ? pic.twitter.com/YyXWBGcpFO — S.S....

OfficialSSLazio : ???? È online il match program di #LazioUdinese! All'interno le interviste esclusive a #Cataldi, #Giannichedda e…

Leggi anche:Lazio-Udinese, le probabili formazioni: Luiz Felipe e Milinkovic in panchina, a sinistra torna FaresInzaghi: "Testa e gambe rivolte solo all'Udinese. Portiere? "Ancora non ho deciso"LAZIO ...Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Udinese, match valido per la nona giornata di Serie A 2020/2021. All'Olimpico i biancocelesti cercano una vittoria contro i friulani che stanno infilando ...