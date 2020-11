GFVIP, Alfonso Signorini è sicuro: la Gregoraci e Oppini restano, Enock forse no (Di domenica 29 novembre 2020) Il prolungamento del Grande Fratello Vip è sicuramente una novità nei palinsesti Mediaset, un evento che non si è mai verificato e che potrebbe causare qualche problema anche ai concorrenti. Alfonso Signorini ha spiegato in un’intervista a La Stampa come mai sono giunti a questa decisione, un cambiamento inaspettato a cui alcuni inquilini della casa potrebbero non aderire visti anche gli impegni professionali che hanno al di fuori. Il direttore di Chi ha rivelato che i numeri del reality in fatto di ascolti sono decisamente alti e ora che è confermato anche il ritorno della doppia puntata settimanale andare avanti fino a febbraio è l’unica direzione proficua anche per la produzione. Certo è che il conduttore è consapevole di quanto sia complicato per i vipponi rimanere ma questa è un’opportunità che non possono perdere. Alfonso nei ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 29 novembre 2020) Il prolungamento del Grande Fratello Vip è sicuramente una novità nei palinsesti Mediaset, un evento che non si è mai verificato e che potrebbe causare qualche problema anche ai concorrenti.ha spiegato in un’intervista a La Stampa come mai sono giunti a questa decisione, un cambiamento inaspettato a cui alcuni inquilini della casa potrebbero non aderire visti anche gli impegni professionali che hanno al di fuori. Il direttore di Chi ha rivelato che i numeri del reality in fatto di ascolti sono decisamente alti e ora che è confermato anche il ritorno della doppia puntata settimanale andare avanti fino a febbraio è l’unica direzione proficua anche per la produzione. Certo è che il conduttore è consapevole di quanto sia complicato per i vipponi rimanere ma questa è un’opportunità che non possono perdere.nei ...

