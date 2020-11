Ex Ilva, lunedì la firma per ingresso di Invitalia con il 50%. Il sindaco di Taranto: “Mi sento preso in giro”. Patuanelli convoca i sindacati (Di domenica 29 novembre 2020) La scadenza è lunedì 30 novembre. Come previsto dall’accordo tra ArcelorMittal e gli ex commissari dell’Ilva, in assenza di un nuovo contratto di investimento il gruppo francoindiano avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso pagando una penale di 500 milioni. Ma non andrà così: come anticipato nei giorni scorsi, il governo intende rientrare in forze nel capitale del siderurgico tarantino in amministrazione straordinaria dal 2012 e dato in affitto solo due anni fa. Lo farà attraverso Invitalia, braccio del ministero dell’Economia guidato dallo stesso Domenico Arcuri nel frattempo impegnato su molti altri fronti nelle vesti di commissario straordinario all’emergenza Covid: l’agenzia per l’attrazione degli investimenti acquisirà il 50% con l’obiettivo di avere un ruolo “di orientamento e gestione anche delle scelte industriali del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) La scadenza è30 novembre. Come previsto dall’accordo tra ArcelorMittal e gli ex commissari dell’, in assenza di un nuovo contratto di investimento il gruppo francoindiano avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso pagando una penale di 500 milioni. Ma non andrà così: come anticipato nei giorni scorsi, il governo intende rientrare in forze nel capitale del siderurgico tarantino in amministrazione straordinaria dal 2012 e dato in affitto solo due anni fa. Lo farà attraverso, braccio del ministero dell’Economia guidato dallo stesso Domenico Arcuri nel frattempo impegnato su molti altri fronti nelle vesti di commissario straordinario all’emergenza Covid: l’agenzia per l’attrazione degli investimenti acquisirà il 50% con l’obiettivo di avere un ruolo “di orientamento e gestione anche delle scelte industriali del ...

