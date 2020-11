Controllare i lavoratori a distanza | crescono le sentinelle degli smart workers

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 29 novembre 2020) Sono le “delloworker”, quelle che controllano - col fucile spianato dall’altra parte dello schermo - che il lavoratore da remoto sia costantemente produttivo. Si tratta delle app per il controllo adei dipendenti e negli Stati Uniti sono sempre di più: si va da quelle che comunicano ai capi dati sui siti web consultati a quelle che fanno gli screenshot delle schermate. E ora ci si mette anche Microsoft: un nuovo tool, chiamato Productivity Score, annunciato durante la conferenza annualesviluppatori, mostra ai datori di lavoro come i propri dipendenti utilizzano i servizi di Microsoft 365 come Outlook, Teams, SharePoint e OneDrive. Ma può esistere unoworking senza controllo sulla vita delle persone? Secondo Michel Martone, giurista e accademico, autore del libro ...