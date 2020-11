Ascolti TV | Sabato 28 novembre 2020. Tú sí Que Vales chiude col botto (33.1% – 6.165.000), AD10S Diego 8.5% (2.191.000). Male Perego (2.4%) (Di domenica 29 novembre 2020) Tú sí que Vales 2020 - Andrea Paris Nella serata di ieri, Sabato 28 novembre 2020, su Rai1 AD10S Diego, in onda dalle 21.56 alle 23.20, ha conquistato 2.191.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Canale 5 la finale di Tú sí Que Vales, in onda dalle 21.38 alle 25.38, ha raccolto davanti al video 6.165.000 spettatori pari al 33.1% di share (qui i dati della finale dello scorso anno). Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 1.291.000 spettatori (4.6%) e Criminal Minds da 1.264.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 La Bella e la Bestia ha intrattenuto 1.564.000 spettatori (6%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 1.528.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 The Bourne Legacy totalizza un a.m. di 931.000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 29 novembre 2020) Tú sí que- Andrea Paris Nella serata di ieri,28, su Rai1, in onda dalle 21.56 alle 23.20, ha conquistato 2.191.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Canale 5 la finale di Tú sí Que, in onda dalle 21.38 alle 25.38, ha raccolto davanti al video 6.165.000 spettatori pari al 33.1% di share (qui i dati della finale dello scorso anno). Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 1.291.000 spettatori (4.6%) e Criminal Minds da 1.264.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 La Bella e la Bestia ha intrattenuto 1.564.000 spettatori (6%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 1.528.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 The Bourne Legacy totalizza un a.m. di 931.000 spettatori ...

