Anticipazioni Daydreamer 6 dicembre: terapia di coppia per Can e Sanem (Di domenica 29 novembre 2020) Anticipazioni Daydreamer 6 dicembre: quella di domenica prossima sarà una puntata drammatica ma anche divertente. Scopriamo insieme cosa succederà. Anticipazioni Daydreamer 6 dicembre: Can decide di partire per riflettere e Leyla ed Emre convincono Sanem a seguirlo Can, nel suo ufficio, comunica ad Emre e poi a Huma (arrivata successivamente) di aver deciso di partire per due giorni per schiarirsi le idee sul suo futuro: se sarà ad Istanbul dove c’è Sanem o all’estero con Polen. Andrà in un tranquillo resort nella località turistica di Agva, che frequentava da bambino, prima che i suoi genitori divorziassero. Mentre la madre del giovane, rimasta sola nello studio di quest’ultimo, contatta immediatamente la fisica per avvertirla di recarsi nello ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 29 novembre 2020): quella di domenica prossima sarà una puntata drammatica ma anche divertente. Scopriamo insieme cosa succederà.: Can decide di partire per riflettere e Leyla ed Emre convinconoa seguirlo Can, nel suo ufficio, comunica ad Emre e poi a Huma (arrivata successivamente) di aver deciso di partire per due giorni per schiarirsi le idee sul suo futuro: se sarà ad Istanbul dove c’èo all’estero con Polen. Andrà in un tranquillo resort nella località turistica di Agva, che frequentava da bambino, prima che i suoi genitori divorziassero. Mentre la madre del giovane, rimasta sola nello studio di quest’ultimo, contatta immediatamente la fisica per avvertirla di recarsi nello ...

