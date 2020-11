Vite al limite…e poi su Real Time: stasera la storia di Jennifer e Marissa Jess (Di sabato 28 novembre 2020) Il giorno 11 giugno 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la undicesima puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonisti Jennifer e Marissa Jess. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una madre e una figlia che ne hanno passate di tutti i colori: due mariti violenti, violenze sessuali e anche problemi di droga. Ma la storia avrà un lieto fine. Vite al limite – Jennifer e Marissa Jess Jennifer e Marissa, le protagoniste, hanno rispettivamente 39 e 42 anni, vivono a Houston nello stato del Texas, e all’inizio del loro percorso pesano 289 e 260 kg. Durante i 12 mesi della cura con il ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 28 novembre 2020) Il giorno 11 giugno 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la undicesima puntata della stagione 6 dial limite con protagonisti. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una madre e una figlia che ne hanno passate di tutti i colori: due mariti violenti, violenze sessuali e anche problemi di droga. Ma laavrà un lieto fine.al limite –, le protagoniste, hanno rispettivamente 39 e 42 anni, vivono a Houston nello stato del Texas, e all’inizio del loro percorso pesano 289 e 260 kg. Durante i 12 mesi della cura con il ...

