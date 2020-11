Una graphic novel per informare contro il cancro giovanile (Di sabato 28 novembre 2020) Uno studio della Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), condotto in 40 Paesi nel mondo, rileva anche per l’Italia l’aumento dei comportamenti a rischio tra gli adolescenti. Ecco perché è partita da qui una campagna di sensibilizzazione “Il Segreto delle 12 regole” promossa dalla Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta in partnership con Pfizer: far conoscere anche ai più giovani le regole e le buone abitudini che possono proteggerli dal cancro. Non fumare, fare attività fisica, seguire una sana alimentazione, evitare gli alcolici, vaccinarsi, sono solo alcune delle 12 Regole della guida in formato graphic novel, ideata da Maurizio Rosenzweig, uno dei più apprezzati fumettisti italiani. La guida è scaricabile gratuitamente dal sito web di Rete Oncologica, ed è possibile trovare anche informazioni sulla ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 28 novembre 2020) Uno studio della Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), condotto in 40 Paesi nel mondo, rileva anche per l’Italia l’aumento dei comportamenti a rischio tra gli adolescenti. Ecco perché è partita da qui una campagna di sensibilizzazione “Il Segreto delle 12 regole” promossa dalla Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta in partnership con Pfizer: far conoscere anche ai più giovani le regole e le buone abitudini che possono proteggerli dal. Non fumare, fare attività fisica, seguire una sana alimentazione, evitare gli alcolici, vaccinarsi, sono solo alcune delle 12 Regole della guida in formato, ideata da Maurizio Rosenzweig, uno dei più apprezzati fumettisti italiani. La guida è scaricabile gratuitamente dal sito web di Rete Oncologica, ed è possibile trovare anche informazioni sulla ...

