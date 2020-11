Twitter, 46 anni dopo spopola Adriano Celentano sul web (Di sabato 28 novembre 2020) Adriano Celentano raggiunge quasi 3,5 milioni di visualizzazioni su Twitter. Un internauta scozzese ha condiviso un suo video Chi l’avrebbe mai detto. Ben quarantasei anni, ma ancora attuale e soprattutto ancora fresco come una rosa. Adriano Celentano starà ridendo sotto i baffi, in questo momento. Il suo brano Prisencolinensinainciusol, pubblicato la prima volta nel 1972, dal titolo e testo incomprensibili, ha raggiunto nuovamente l’apice. Infatti, un nuovo successo inaspettato ha travolto il brano, che ha conquistato Twitter. Grazie alla condivisione da parte di un internauta scozzese, infatti, immagini che raccontano il varietà RAI sono state nuovamente girate attraverso la rete e hanno raggiunto nuovamente la popolarità. A quarantotto anni dal ... Leggi su zon (Di sabato 28 novembre 2020)raggiunge quasi 3,5 milioni di visualizzazioni su. Un internauta scozzese ha condiviso un suo video Chi l’avrebbe mai detto. Ben quarantasei, ma ancora attuale e soprattutto ancora fresco come una rosa.starà ridendo sotto i baffi, in questo momento. Il suo brano Prisencolinensinainciusol, pubblicato la prima volta nel 1972, dal titolo e testo incomprensibili, ha raggiunto nuovamente l’apice. Infatti, un nuovo successo inaspettato ha travolto il brano, che ha conquistato. Grazie alla condivisione da parte di un internauta scozzese, infatti, immagini che raccontano il varietà RAI sono state nuovamente girate attraverso la rete e hanno raggiunto nuovamente la popolarità. A quarantottodal ...

