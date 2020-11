Serie B, i risultati della 9a giornata (Di sabato 28 novembre 2020) La Serie B è ormai entrata nel vivo. La vittoria all’ultimo respiro del Lecce ai danni del Chievo nel match di ieri sera ha consentito ai Salentini di agguantare il primo posto momentaneo in classifica a quota 18 punti. Ma, si sa, il campionato cadetto è particolarmente competitivo. Le cinque gare andate in scena oggi alle ore 14 hanno fornito indicazioni importanti in proposito. Ecco i risultati della 9a giornata di Serie B. Empoli beffato sul finale, vincono Frosinone e Cittadella Colpaccio del Frosinone, che trova tre punti preziosissimi in trasferta contro il Brescia e sale al quinto posto a 16 punti. Gli uomini di Nesta passano al 27esimo con il tiro cross di Zampano che inganna Joronen. Passano appena sei minuti e le Rondinelle pareggiano con Torregrossa, che sugli sviluppi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 novembre 2020) LaB è ormai entrata nel vivo. La vittoria all’ultimo respiro del Lecce ai danni del Chievo nel match di ieri sera ha consentito ai Salentini di agguantare il primo posto momentaneo in classifica a quota 18 punti. Ma, si sa, il campionato cadetto è particolarmente competitivo. Le cinque gare andate in scena oggi alle ore 14 hanno fornito indicazioni importanti in proposito. Ecco i9adiB. Empoli beffato sul finale, vincono Frosinone e CittaColpaccio del Frosinone, che trova tre punti preziosissimi in trasferta contro il Brescia e sale al quinto posto a 16 punti. Gli uomini di Nesta passano al 27esimo con il tiro cross di Zampano che inganna Joronen. Passano appena sei minuti e le Rondinelle pareggiano con Torregrossa, che sugli sviluppi ...

SerieA : È tutto dall'8ª giornata #SerieATIM. Di seguito i risultati delle 10 partite ?? #WeAreCalcio Scarica l'App ufficia… - Strill_it : Serie B – Tutti i risultati del pomeriggio, Reggina in campo - TuttoAscoli : Serie B - Ascoli rimontato, anche Pisa e Pescara ko: i risultati - radioaldebaran : #SerieB: 9' Giornata - #Calcio #Risultati - - citynowit : “All'Empoli non riesce il sorpasso. Crollo del Pisa. Reggina adesso in campo a Monza ” -

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati I risultati in Serie B Goal.com Serie B, i risultati della 9a giornata

Ma, si sa, il campionato cadetto è particolarmente competitivo. Le cinque gare andate in scena oggi alle ore 14 hanno fornito indicazioni importanti in proposito. Ecco i risultati della 9a giornata di ...

Serie B: i risultati della nona giornata, tante vittorie esterne. La classifica provvisoria

Dopo il successo di Reggio Calabria, il Pisa ne prende quattro in casa dal Cittadella. L'Empoli per la seconda gara consecutiva subisce il 2-2 in pieno recupero, mentre il Frosinone si impone a Bresci ...

Ma, si sa, il campionato cadetto è particolarmente competitivo. Le cinque gare andate in scena oggi alle ore 14 hanno fornito indicazioni importanti in proposito. Ecco i risultati della 9a giornata di ...Dopo il successo di Reggio Calabria, il Pisa ne prende quattro in casa dal Cittadella. L'Empoli per la seconda gara consecutiva subisce il 2-2 in pieno recupero, mentre il Frosinone si impone a Bresci ...