Serie A, Sassuolo-Inter 0-3: reazione nerazzurra, neroverdi messi k.o. da Conte (Di sabato 28 novembre 2020) L'Inter si sbarazza agevolmente del Sassuolo con un secco 3-0 in trasferta.I nerazzurri hanno reagito al meglio dopo la batosta subita in Champions League contro il Real Madrid. Gli uomini di Antonio Conte si sono portati avanti dopo appena 3' grazie a Alexis Sanchez che ha depositato quasi a porta sguarnita su servizio di Lautaro Martinez, il raddoppio è opera di Chiriches che fa autogol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il tris definitivo lo ha messo a segno Roberto Gagliardini con una bella botta da fuori.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Inter 0-2, autorete di Chiriches V. (SAS) - Andrea_L83 : RT @SkySport: SASSUOLO-INTER 0-3 Risultato finale ? ? #Sanchez (4') ? aut. #Chiriches (14') ? #Gagliardini (60') ? ? - ParmaLiveTweet : Serie A, l'Inter ridimensiona il Sassuolo: 3-0 e aggancio ai neroverdi - InterIsInMySoul : Sassuolo vs Sassuolo vs Rest of Serie A Inter - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #SassuoloInter 0-3: #Conte aggancia #DeZerbi al secondo posto ??? -