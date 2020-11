Serie A, Benevento-Juventus 1-1: Inzaghi ferma Pirlo, ai bianconeri non basta Morata (Di sabato 28 novembre 2020) La Juventus non riesce ad avere la meglio del Benevento.I bianconeri non sono riusciti a superare i sanniti che hanno compiuto l'impresa fermando i piemontesi sull'1-1. Nel corso del primo tempo gli uomini guidati da Andrea Pirlo si sono portati in vantaggio con un gran gol siglato da Alvaro Morata che ha incrociato con il mancino dopo un cambio gioco perfetto di Chiesa. Il pari dei padroni di casa porta la firma di Gaetano Letizia che nel recupero del primo tempo ha fulminato l'estremo difensore bianconero con un destro al volo.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) Lanon riesce ad avere la meglio del.Inon sono riusciti a superare i sanniti che hanno compiuto l'impresando i piemontesi sull'1-1. Nel corso del primo tempo gli uomini guidati da Andreasi sono portati in vantaggio con un gran gol siglato da Alvaroche ha incrociato con il mancino dopo un cambio gioco perfetto di Chiesa. Il pari dei padroni di casa porta la firma di Gaetano Letizia che nel recupero del primo tempo ha fulminato l'estremo difensore bianconero con un destro al volo.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

