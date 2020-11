Sassuolo-Inter 0-3, Conte si rialza dopo il ko contro il Real (Di sabato 28 novembre 2020) Una strepitosa Inter vince 3-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo e si rimette in carreggiata dopo la sconfitta in Champions col Real. dopo 4` Chiriches perde una palla orrenda, che un eccellente Lautaro converte nell`assist a Sanchez, che segna il più facile dei gol. Ancora Chiriches, disastroso, devia nella propria porta il cross di Vidal, prima di una reazione del Sassuolo che si concretizza sul palo colpito da Djuricic. Nella ripresa Darmian, altro gran protagonista, serve il tris a Gagliardini. La cronaca.dopo il minuto di raccoglimento in memoria di Maradona, partenza lampo dell’Inter con Lautaro che approfitta di un errore in disimpegno di Chiriches, scavalca Consigli e appoggia la palla per Sanchez che sigla l'1-0 nerazzurro ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 28 novembre 2020) Una strepitosavince 3-0 al Mapei Stadiumile si rimette in carreggiatala sconfitta in Champions col4` Chiriches perde una palla orrenda, che un eccellente Lautaro converte nell`assist a Sanchez, che segna il più facile dei gol. Ancora Chiriches, disastroso, devia nella propria porta il cross di Vidal, prima di una reazione delche si concretizza sul palo colpito da Djuricic. Nella ripresa Darmian, altro gran protagonista, serve il tris a Gagliardini. La cronaca.il minuto di raccoglimento in memoria di Maradona, partenza lampo dell’con Lautaro che approfitta di un errore in disimpegno di Chiriches, scavalca Consigli e appoggia la palla per Sanchez che sigla l'1-0 nerazzurro ...

Inter : ?? | COMUNICATO Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento in vista di Sassuolo-Inter, forza ragazzi! ????? Powered by @Lenovo e… - VarskySports : Sassuolo, Inter y Diego - KillerJoe67 : RT @willy_signori: Peccato che oggi contro il Sassuolo al posto dell’Inter non ci fosse la Juve: Ziliani avrebbe avuto un’altra opportunità… - ESPNmx : Revive la goleada del Inter sobre el Sassuolo ?? #SerieAxESPN ???? -