Pirlo | «Dobbiamo crescere | capire i momenti della partita Un po’ manchiamo di personalità»

Pirlo dopo Benevento-Juventus 1-1: «Avevamo gestito bene il primo tempo, potevamo anche chiuderla, non riusciamo ancora a capire i momenti della partita. Abbiamo voluto giocare veloce il calcio d'angolo quando invece dovevamo far finire il tempo. Non è il primo gol che prendiamo allo scadere, Dobbiamo crescere, i momenti delle partite non sono tutti uguali. Nel finale c'è stato nervosismo quando invece occorreva lucidità. Quando ci mancano giocatori di esperienza e personalità, facciamo fatica. Lo abbiamo dimostrato stasera. «Ronaldo. Già mercoledì in Champions aveva avuto un problemino. Aveva giocato anche con le Nazionali. Sicuramente è un valore aggiunto, anche se nelle partite non c'è Dobbiamo fare la nostra

