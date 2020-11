Moby Prince, la missione di familiari e partiti: “L’opinione pubblica deve avere una verità. Ora serve una seconda commissione d’inchiesta” (Di sabato 28 novembre 2020) “Estrema amarezza, un fatto gravissimo”. Con queste parole Luchino Chessa, figlio del comandante del Moby Prince, Ugo, e presidente dell’associazione dei familiari delle vittime “10 aprile,” commenta la decisione dello scorso 2 novembre del tribunale civile di Firenze che ha negato il risarcimento dello Stato ai familiari dei 140 che la notte del 10 aprile 1991 persero la vita a bordo del traghetto, in seguito alla collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno. Prescrizione, questo si legge nel provvedimento del giudice che non ha tenuto conto di quanto emerso dalla commissione d’inchiesta parlamentare del Senato, che per due anni ha lavorato per fare luce sulla strage del Moby Prince. Per il giudice della corte fiorentina infatti le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) “Estrema amarezza, un fatto gravissimo”. Con queste parole Luchino Chessa, figlio del comandante del, Ugo, e presidente dell’associazione deidelle vittime “10 aprile,” commenta la decisione dello scorso 2 novembre del tribunale civile di Firenze che ha negato il risarcimento dello Stato aidei 140 che la notte del 10 aprile 1991 persero la vita a bordo del traghetto, in seguito alla collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno. Prescrizione, questo si legge nel provvedimento del giudice che non ha tenuto conto di quanto emerso dalla comd’inchiesta parlamentare del Senato, che per due anni ha lavorato per fare luce sulla strage del. Per il giudice della corte fiorentina infatti le ...

Moby, i familiari delle vittime ora si rivolgono a Mattarella

