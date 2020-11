Milano | nel 2021 oltre 2mila case pubbliche disponibili 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 novembre 2020) (Adnkronos) - I numeri delle assegnazioni di quest'anno hanno risentito dell'emergenza sanitaria da Covid 19, che tra l'altro ha comportato la sospensione perdue mesi delle attività di assegnazione perché non compatibili con i protocolli di sicurezza. Per procedere alle assegnazioni sia il Comune sia Aler hanno dovuto attendere che Regione apportasse le necessarie modifiche al regolamento e i conseguenti adattamenti alla piattaforma informatica utile per la presentazione delle domande, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale del gennaio scorso che ha sancito l'illegittimità del requisito di almeno 5 anni di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa in Lombardia per poter accedere ad una casa popolare.