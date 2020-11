Maradona | tutte le auto del “Pibe de Oro”

(Di sabato 28 novembre 2020) Non solo donne, nella sua carrieraha collezionato anchedi lusso: tra le altre, Bmw, Porsche e il mistero delle due Ferrari Diego Armandonella sua tormentata esistenza ha collezionato centinaia di donne, il suo autista personale ha dichiarato di averne accompagnato addirittura 10 mila alla villa della “mano de Dios” durante L'articolo Curiosauro.

annatrieste : Basta 'distinguere' tra l'uomo e il calciatore: Diego è stato all'altezza di Maradona. Soprattutto come leader poli… - claudioruss : L'amministrazione comunale di #Napoli fa sapere di aver 'subito individuato e attrezzato un grande locale all’inter… - fanpage : Omaggio a #Maradona, a Napoli saltano tutte le norme anti Covid - RaffaSalzano74 : RT @Carloalvino: Il @ComuneNapoli fa sapere di aver individuato e attrezzato un grande locale all’interno dello stadio Diego Armando Marado… - VienDalMare84 : RT @claudioruss: L'amministrazione comunale di #Napoli fa sapere di aver 'subito individuato e attrezzato un grande locale all’interno dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona tutte

Silvio Staiano, dedica a Diego Armando Maradona la sua ultima creazione tutta azzurra. “Solo un Grande Amore – si legge in una nota diffusa dal patron di Capri Watch – può vivere in eterno e non sarà ...Una volta si diceva dei debosciati che avevano consumato la candela da entrambe le parti. La candela di Diego Armando Maradona, con tutti e due gli stoppini accesi, quello della virtù (calcistica) e q ...