LIVE F1 | GP Bahrain in DIRETTA | Max Verstappen impressiona davanti a Hamilton | Ferrari in affanno | dalle 15 00 le qualifiche

(Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo alle ore 15.00 per le. Grazie e buon proseguimento di giornata. 13.01 Si chiude qui, dunque, la mattinata del GP del. 1 33 M.Red Bull 1’28?355 10 2 44 L.Mercedes +00?263 1’28?618 12 3 77 V. Bottas Mercedes +00?366 1’28?721 11 4 23 A. Albon Red Bull +00?663 1’29?018 11 5 55 C. Sainz McLaren +01?100 1’29?455 12 6 10 P. Gasly AlphaTauri +01?117 1’29?472 13 7 4 L. Norris McLaren +01?212 1’29?567 7 8 26 D. Kvyat AlphaTauri +01?230 1’29?585 14 9 18 L. Stroll Racing Point +01?305 1’29?660 11 13.00 BANDIERA A SCACCHI!!!! SI CHIUDE LA FP3! 12.59 Tutti ai box, la sessione va a concludersi. Maxha dato una ...