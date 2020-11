Il bancomat che tutti sognano | pazzesco ad Agrigento | quanti soldi sputa fuori | ora è caccia ai fortunati

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 novembre 2020) Ilche un po', quello che fa sgorgare molte più banconote rispetto a quante richieste. Il caso arriva da una filiale di Poste Italiane di S, provincia di. A causa di un guasto tecnico, lo sportello Postamat dell'ufficio in contrada Perriera, ha erogato somme differenti rispetto a quelle chieste. In verità c'è anche chi ha ricevuto meno rispetto all'importo digitato, ma c'è anche chi si è visto consegnare fino a 1.500 euro. Un signore anziano, dopo essere stato "baciato" dal, è stato così onesto da restituire i sin eccesso. Il direttore della filiale di Poste, Accursio Bentivegna, ha spiegato che si è trattato di un "errore nel caricamento delle banconote" e ha invitato chi ha restituito somme non dovute a restituire ...