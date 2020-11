Grande Fratello Vip 5: svelato chi di Temptation Island dovrebbe entrare, oltre ad un ex di Belen Rodriguez (Di sabato 28 novembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 quest’anno è inarrestabile e infatti, come sappiamo, non chiuderà i battenti nel mese di dicembre, ma andrà avanti oltre Natale e Capodanno. A comunicarlo è stato proprio il conduttore Alfonso Signorini durante l’ultima puntata andata in onda lunedì 23 novembre. Il Direttore del settimanale ‘Chi’, nello specifico, ha rivelato agli attuali inquilini della casa, che il reality show più longevo della tv italiana si allungherà fino ai primi di febbraio. Tra sguardi tristi e attoniti e pochi sorrisi i ‘vipponi’ non hanno potuto che prendere atto di questa notizia. Prolungandosi di ben due mesi, il Grande Fratello Vip 5, ha bisogno di nuovi concorrenti, di forze fresche che sappiano riempire le giornate, che facciano divertire il pubblico che li segue sul piccolo schermo e che ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 28 novembre 2020) IlVip 5 quest’anno è inarrestabile e infatti, come sappiamo, non chiuderà i battenti nel mese di dicembre, ma andrà avantiNatale e Capodanno. A comunicarlo è stato proprio il conduttore Alfonso Signorini durante l’ultima puntata andata in onda lunedì 23 novembre. Il Direttore del settimanale ‘Chi’, nello specifico, ha rivelato agli attuali inquilini della casa, che il reality show più longevo della tv italiana si allungherà fino ai primi di febbraio. Tra sguardi tristi e attoniti e pochi sorrisi i ‘vipponi’ non hanno potuto che prendere atto di questa notizia. Prolungandosi di ben due mesi, ilVip 5, ha bisogno di nuovi concorrenti, di forze fresche che sappiano riempire le giornate, che facciano divertire il pubblico che li segue sul piccolo schermo e che ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - 74sabina : Ma non si può fare una petizione per rinchiuderli tutti e buttare la chiave?! Ma senza telecamere e definitivamente… - MaMaurizi9 : RT @GiancarloDeRisi: Con la clip ridicola su Conte che fa strage di cuori e di 'bimbe', e le sciocche sparate di Giggino Di Maio ministro,… -