F1, Sergio Perez: “Le qualifiche non sono veritiere, domani saranno le gomme a fare la differenza” (Di sabato 28 novembre 2020) Si chiude con un ottimo quinto posto la qualifica del Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento del Mondiale di F1 2020, per Sergio Perez. Il messicano della Racing Point continua a macinare risultati di grande rilievo in questo finale di stagione, vincendo nettamente il confronto diretto con il compagno di scuderia Lance Stroll. Anche oggi “Checo” ha ribadito la sua forza, confidando che possa ancora arrivare una chiamata dalla Red Bull in vista della prossima stagione. Il messicano ammette, però, che le qualifiche si sono chiuse in maniera migliore di quel che si aspettasse: “Oggi ho trovato sicuramente una buona prestazione, ciò che ha davvero reso le nostre qualifiche eccellenti è stato il fatto che siamo riusciti a passare in Q1 con un solo set impiegato, quindi avere due set nella Q3 credo ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Si chiude con un ottimo quinto posto la qualifica del Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento del Mondiale di F1 2020, per. Il messicano della Racing Point continua a macinare risultati di grande rilievo in questo finale di stagione, vincendo nettamente il confronto diretto con il compagno di scuderia Lance Stroll. Anche oggi “Checo” ha ribadito la sua forza, confidando che possa ancora arrivare una chiamata dalla Red Bull in vista della prossima stagione. Il messicano ammette, però, che lesichiuse in maniera migliore di quel che si aspettasse: “Oggi ho trovato sicuramente una buona prestazione, ciò che ha davvero reso le nostreeccellenti è stato il fatto che siamo riusciti a passare in Q1 con un solo set impiegato, quindi avere due set nella Q3 credo ...

