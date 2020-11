Documento del Cts consiglia di non allentare le misure restrittive

(Di sabato 28 novembre 2020) Un verbale del Ctsdi continuare a mantenere alcune restrizioni nel dpcm del 4 dicembre per evitare una risalita dei contagi. Dpcm 4 dicembre, verbale del Cts: “Necessario mantenere restrizioni” su Notizie.it.

welikeduel : I silenzi del premier, in un documento originale di Alessio Marzilli #propagandalive - welikeduel : Un documento eccezionale dalla Corea del Nord, a cura di Fabio Celenza #propagandalive - Mov5Stelle : Oggi sottoponiamo a tutti voi il documento di sintesi degli Stati Generali relativo all’organizzazione, le regole e… - xblunotte : RT @BiondoNik: La sanità è politica e la politica della sanità deve essere visibile e giudicabile. Oggi pubblichiamo un documento del Minis… - afgianas : RT @BiondoNik: La sanità è politica e la politica della sanità deve essere visibile e giudicabile. Oggi pubblichiamo un documento del Minis… -

Ultime Notizie dalla rete : Documento del

Today.it

Il Covid-19 ha già causato più di 1.260.000 morti in tutto il mondo. Tuttavia, i tassi di mortalità non sono uguali tra i diversi paesi. I tassi di mortalità vanno da ...Un verbale del Cts consiglia di continuare a mantenere alcune restrizioni nel dpcm del 4 dicembre per evitare una risalita dei contagi.