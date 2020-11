Uomini e Donne sostituisce il suo storico jingle – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 27 novembre 2020) Gemma Galgani Alla corte diè arrivata una ‘piccola’ novità che ha scosso i telespettatori. Da ieri pomeriggio, il dating show di Maria De Filippi ha infatti rinnovato la sua storica colonna sonora, abbandonando ilche accompagnava, ormai da tanti anni, l’ingresso di tutti i protagonisti, sia del trono classico, sia del trono over, in studio. Un cambiamento che non è stato molto apprezzato dai numerosi ’seguaci’ della trasmissione pomeridiana di Canale 5. In principio, lomotivetto ero stato ideato dal maestro Agostino Penna, presente nel programma dal 2002 al 2008. Tuttavia, da ieri pomeriggio, ilidentificativo diè stato sostituito, senza alcun tipo di spiegazione o di preavviso, dal brano As cool as di Andy L, ...