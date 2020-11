Ungheria: proposte modifiche alla Costituzione per vietare adozioni LGBT+ (Di venerdì 27 novembre 2020) All’inizio di Novembre, in Ungheria, la ministra della Giustizia Judit Varga – manco a dirlo, fa parte del partito di Viktor Orbàn – ha sottoposto al parlamento un pacchetto di riforme costituzionali che, tra le altre, contiene due proposte che ancora una volta attaccano la comunità LGBT+, vietando le adozioni. Dal web.Il contenuto delle proposte di legge anti-adozione LGBT+ Il primo dei due emendamenti recita: L’Ungheria protegge il diritto dei bambini di auto-identificarsi con il sesso con cui sono nati. Garantisce loro un’educazione secondo i valori basati sull’identità costituzionale e sulla cultura cristiana del nostro paese”. Il governo giustifica la proposta spiegando che le ideologie nuove e moderne sollevano dubbi circa la creazione del sesso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) All’inizio di Novembre, in, la ministra della Giustizia Judit Varga – manco a dirlo, fa parte del partito di Viktor Orbàn – ha sottoposto al parlamento un pacchetto di riforme costituzionali che, tra le altre, contiene dueche ancora una volta attaccano la comunità, vietando le. Dal web.Il contenuto delledi legge anti-adozioneIl primo dei due emendamenti recita: L’protegge il diritto dei bambini di auto-identificarsi con il sesso con cui sono nati. Garantisce loro un’educazione secondo i valori basati sull’identità costituzionale e sulla cultura cristiana del nostro paese”. Il governo giustifica la proposta spiegando che le ideologie nuove e moderne sollevano dubbi circa la creazione del sesso ...

