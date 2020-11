Quarto Grado ricorda Yara Gambirasio, stasera su Rete 4 (Di venerdì 27 novembre 2020) stasera su Rete 4, alle 21:25, torna Quarto Grado per occuparsi del caso di Alberto Genovese e per ricordare Yara Gambirasio, a 10 anni dalla scomparsa. stasera su Rete 4, alle ore 21:25, nuovo appuntamento con Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, ricorderà Yara Gambirasio, a 10 anni dalla scomparsa. Tredicenne di Brembate di Sopra (Bergamo), Yara Gambirasio è scomparsa il 26 novembre 2010 ed è stata ritrovata senza vita il 26 febbraio 2011. Per l'omicidio, il 12 ottobre 2018 è stato condannato all'ergastolo in via definitiva Massimo Bossetti, considerato l'unico colpevole. I difensori del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 novembre 2020)su4, alle 21:25, tornaper occuparsi del caso di Alberto Genovese e perre, a 10 anni dalla scomparsa.su4, alle ore 21:25, nuovo appuntamento con. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, ricorderà, a 10 anni dalla scomparsa. Tredicenne di Brembate di Sopra (Bergamo),è scomparsa il 26 novembre 2010 ed è stata ritrovata senza vita il 26 febbraio 2011. Per l'omicidio, il 12 ottobre 2018 è stato condannato all'ergastolo in via definitiva Massimo Bossetti, considerato l'unico colpevole. I difensori del ...

