Previsioni del tempo del 28 Novembre 2020: ancora nubifragi al Sud (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Meteo del 28 Novembre annuncia una nuova perturbazione in arrivo sull'Italia meridionale. Si tratta della quinta del mese di Novembre. Sembrava che il tempo avesse finalmente concesso una tregua alle regioni del Sud Italia in questa burrascosa fine di Novembre 2020, ma si è trattato di una pausa effimera. Dopo poche ore di sole L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Meteo, le previsioni del weekend: nubifragi e forte vento in arrivo sulla Penisola. Ecco dove

Allerta meteo arancione in Sicilia, Calabria meridionale e Sardegna nord-occidentale

«L’avviso - scrive la Protezione Civile - prevede dalla mattinata di domani, sabato 28 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estens ...

