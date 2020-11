Morassut | Su consumo suolo serve normativa semplice ed efficace

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - Cosa fare per la tutela del territorio? "Sono diversi i punti di attacco ma sicuramente il punto dove siamo più in ritardo rispetto ad altri paesi è unaedsul tema deldi". LO afferma il sottosegretario di Stato al ministero dell'Ambiente, Roberto, in occasione della presentazione dell'ultimo rapporto Rapporto di Sostenibilità del Conou. Secondo, "la questione fondamentale è questa: le città tendono a crescere demograficamente ma non possono ampliare i perimetri. Quindi ci vogliono città diverse, tecnologicamente più avanzate, più strette e più alte". "Il processo industriale dell'edilizia deve cambiare, non può più usare come materia prima il territorio vertigine ma la materia ...