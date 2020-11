Inzaghi | “Juve forte ma non partiamo sconfitti” Strega in ansia per un attaccante

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDomani alle 18 il Benevento ospiterà i campioni d’Italia della Juventus al Ciro Vigorito. Filippoha presentato la sfida in conferenza stampa riepilogando quella che è la situazione in casa giallorossa alla vigilia del prestigioso appuntamento. Maradona – “C’è grande tristezza per la sua scomparsa. Per noi ragazzini è sempre stato un mito, tutte le volte che l’ho incontrato è stato sempre gentile. Lo incontrai prima della finale di Istanbul che non giocai perché non stavo bene. Venne a confortarmi, apprezzai tanto”. Atteggiamento – “Queste partite bisogna godersele. Ci mancherà la nostra gente, oggi pensavo a quando sono arrivato qui, il Benevento aveva appena perso i play off. Se oggi pensiamo che giochiamo contro la Juve per noi deve essere un grande momento di soddisfazione. Sulla carta non c’è partita ma non c’era partita ...