Il Centro Paradiso a Soccavo diventi il Museo Diego Armando Maradona

Il Centro Paradiso diventi il Museo Diego Armando Maradona. È da ieri che ci si pone la questione di salvare e conservare in uno spazio, per sempre, tutti gli oggetti, i messaggi, e i ricordi che sono stati depositati all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Tuttavia è a Soccavo che Diego ha lasciato maggiormente il segno della sua esperienza a Napoli e lì, a detta dei testimoni oculari, che la leggenda ha regalato magie, umanità e sogni. Da anni, da quando fu dichiarata fallita la vecchia Società Calcio Napoli, la struttura è abbandonata e dimenticata eppure ha rappresentato il luogo iconico dei successi del Napoli di quegli anni in cui era la più forte d'Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : Centro Paradiso Un museo per Maradona al Centro Paradiso di Soccavo: la proposta dei tifosi napoletani La Rampa Da Soccavo a via Scipione Scapece, viaggio nella Napoli di Diego

Del Centro sportivo Paradiso di cui restano ammassi di ferro arrugginito, un cancello azzurro dipinto ormai chiuso e dalla vernice scrostata, erba alta e locali vandalizzati, e poche persone davanti a ...

