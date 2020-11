GF Vip | Cristiano Malgioglio in Casa | ecco quando | ospite speciale o concorrente ufficiale? Il messaggio

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 27 novembre 2020)ha confermato il suo ingresso nelladel Grande Fratello Vip così come aveva anticipato Alfonso Signorini, conduttore del reality show. Il paroliere siciliano farà il suo trionfale ritorno nella prima serata di lunedì 30 novembre, dopo vari ripensamenti come da lui stesso affermato. GF Vip,in, potrebbe non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.