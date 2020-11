GF Vip 5 | Dayane | «Tutti i giocatori sono deboli | stanno impazzendo E io godo e mi diverto»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 27 novembre 2020)Mello (US Endemol Shine) La notizia dell’allungamento del Grande Fratello Vip non ha sconvolto in egual modoi ‘vipponi’. Ad esempioMello, dopo lo sconforto iniziale, sembra sempre più disposta a restare in gioco, motivo per cui sta calcolando con dovizia gli atteggiamenti dei suoi “avversari”, proprio come ha confidato alla sua amica Adua Del Vesco nelle scorse ore. Durante un dialogo con la stessa Rosalinda,ha inizialmente ammesso di non provare alcuna simpatia nei riguardi di Stefania Orlando, sottolineando di nutrire un certo fastidio ad ogni suo comportamento: “Di Stefania te l’ho sempre detto. (…) Dopo due mesi e mezzi tu non ti rendi conto di che genere di persona è, oppure non c’entra proprio con la mia personalità, capisci? Io non ci riesco. E’ ...