Coronavirus | Gelmini | ' su impianti sciistici regole comuni Ue | no concorrenza sleale'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Una chiusura dei nostri impianti sciistici, mentre i Paesi confinanti fanno magari scelte diverse, rappresenterebbe una concorrenza sleale in Europa e una discriminazione per le nostre attività. Con Antonio Tajani stiamo ponendo la questione a livello europeo, e su questo punto ha ragione Angela Merkel a chiedere un coordinamento. Le regole devono essere uguali per tutti". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad 'Agorà', su Rai3. "Ovviamente a fronte di una restrizione importante del fatturato per queste attività ci devono essere ristori adeguati. Sicuramente anche l'Europa deve sostenerci in questo, avremo a che fare con danni davvero ingenti e quindi gli operatori non possono essere liquidati ...

