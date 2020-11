Come, dove e in che condizioni si diffonde il Covid-19? L'immunologa Viola spiega uno studio su Science (Di venerdì 27 novembre 2020) Come, dove e in che condizioni si diffonde il Covid-19? Una recente ricerca getta nuova luce sull’argomento. “Attraverso indagini di tracciamento a Hunan, Cina, i ricercatori hanno potuto analizzare Come avviene la trasmissione di SARS-CoV-2”, scrive su Facebook l’immunologa Antonella Viola nell’incipit di un post in cui riassume i principali risultati di uno studio epidemiologico appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. “Il rischio di trasmissione del virus dipende da quanto strette sono le interazioni sociali: il rischio è basso nelle interazioni di comunità (ristoranti, intrattenimento e trasporti), intermedio per gli eventi sociali (amici e familiari non conviventi) e massimo nello stesso nucleo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020)e in chesiil-19? Una recente ricerca getta nuova luce sull’argomento. “Attraverso indagini di tracciamento a Hunan, Cina, i ricercatori hanno potuto analizzareavviene la trasmissione di SARS-CoV-2”, scrive su Facebook l’Antonellanell’incipit di un post in cui riassume i principali risultati di unoepidemiologico appena pubblicato sulla prestigiosa rivista. “Il rischio di trasmissione del virus dipende da quanto strette sono le interazioni sociali: il rischio è basso nelle interazioni di comunità (ristoranti, intrattenimento e trasporti), intermedio per gli eventi sociali (amici e familiari non conviventi) e massimo nello stesso nucleo ...

